Steeds meer mooi versierde straten, huizen en tuinen: ‘Neede begint een kerstdorp te worden’

NEEDE - Met Kerstmis mogen we ook dit jaar niet veel. In Neede kun je er wel even op uit, voor een tocht langs sfeervol versierde en verlichte huizen, tuinen en straten. De etalage van de Oale Smederieje is hiervoor stijlvol aangekleed.

Het is een tafel zoals Herbert Leussenkamp hem thuis ook zou dekken als hij gasten ontvangt voor een kerstdiner. Met een kleed van damast dat in de weverij van Ter Kuile op de Needse Berg is gemaakt voor de Koninklijke Luchtmacht, en met traditioneel Engels serviesgoed. „Alles wat hier op tafel ligt en staat, is echt oud”, vertelt de Needenaar „Net als de glazen kerstballen die in de boom hangen. Die komen uit het het Ertsgebergte in Duitsland.”

QR-code voor kaart

De kamer oogt alsof de gasten elk moment kunnen aanschuiven. Vrijwilligers van de Historische Kring hebben het kersttafereel bedacht en in de Oale Smederieje opgebouwd. De etalage aan de Borculoseweg is één van de adressen van de kerstroute Neede. In en rondom het dorp hebben bewoners hun huizen, tuinen of straten sfeervol aangekleed. Wie op de website van de VVV Neede of in de etalage van de VVV-winkel aan de Oudestraat een QR-code scant, krijgt een kaart met daarop alle adressen en kan vervolgens zelf een route uitstippelen.

Volledig scherm Kerstversiering in de Willem Sluiterstraat. © Ria van Paridon

Quote Nu kun je tenminste nog een wandeling maken met kerst Leni klein Breteler, VVV Neede

Het is de tweede editie van de kerstroute. „Het idee is vorig jaar door corona ontstaan”, vertellen Leni klein Breteler en Ria van Paridon, twee van de twintig vrijwilligers van de VVV in Neede. Voor de kerstroute, die ze samen met Ria Reessink hebben opgezet, vroegen ze inwoners van Neede om huizen en tuinen in kerstsfeer aan te kleden. „Vorig jaar kregen we al best veel respons, heel leuk”, zegt Klein Breteler. „Je mocht niet zoveel met corona, net als nu. Met onze route kun je tenminste nog een wandeling maken.”

Ook buiten het dorp

De kerstroute kan ook met de fiets of de auto worden gereden. Dit jaar staan zo’n dertig adressen op de kaart, in het dorp zelf, maar ook daarbuiten, in Noordijk of Lochuizen. „Mensen reageren enthousiast, ze zijn er heel druk mee”, aldus Klein Breteler. „Het ziet er heel mooi uit, en er komt steeds meer bij”, beaamt Leussenkamp.

Volledig scherm Ook het plantsoen van Gerard ten Hoopen aan de Kempersdijk is uitbundig verlicht. © Rieta van der Linde

Dickens-kerstmarkt afgelast

Bij de Historische Kring hadden ze nog meer plannen voor deze kerstperiode. „Er was een heel programma rondom de Oale Smederieje bedacht, met sinterklaasactiviteiten, bloemschikken en een Dickens-kerstmarkt. Dat kan helaas allemaal niet doorgaan”, zegt Leussenkamp. Het pand is wel feestelijk verlicht, en op het pleintje ernaast staat een kerstboom. „Het is nu de enige grote kerstboom in Neede”, zegt hij. „Vroeger zette de gemeente Berkelland altijd een boom neer op het kerkplein, maar daar is die mee gestopt. Jammer, zeker in deze donkere dagen met corona. Gelukkig zijn er veel mensen de wel verlichting hebben opgehangen. Daar mogen we trots op zijn.”

Kerstdorp Neede

Is deze tweede editie van de kerstroute het begin van een blijvende traditie? „Dat zou zomaar kunnen”, meent Van Paridon. „Neede begint een kerstdorp te worden”, zegt Leussenkamp. „Voor de leefbaarheid is het is belangrijk dat we voortborduren op de dingen die we al hebben opgepakt, zeker nu het rustiger wordt in het dorp. De Historische Kring en de VVV werken al veel samen om te zorgen dat er wat te doen is. Wellicht sluiten nog meer mensen aan, met nieuwe ideeën.”

Volledig scherm Kerstversiering aan de Gosselinkweg. © Rieta van der Linde