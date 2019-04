Steeds meer paasvuren afgelast door droogte: ‘We hebben een hoop werk voor niets verzet’

De droogte in combinatie met fikse wind en oplopende temperaturen in de komende week zijn gevaarlijk. Daarom heeft de brandweer voor de Veluwe, de regio van Noord- en Oost-Gelderland en Midden-Gelderland momenteel alertheidsfase 2 afgegeven, de hoogste staat van paraatheid. Dat houdt in dat de kans op een natuurbrand groot is. Voor veel gemeenten is dat is dat genoeg reden om het aansteken van paasvuren te verbieden.

Brandweer

Ook in andere gemeenten gaan de paasvuren waarschijnlijk niet door. ,,Bij ons heeft de veiligheidsregio eveneens alertheidsfase 2 afgegeven. We hebben morgen overleg met de brandweer en verwachten dan een besluit te nemen’’, zegt Frauke Schuurman van de gemeente Rheden. ,,Onze burgemeester is nu in overleg met de brandweer’’, zegt Femke van Ottele van de gemeente Lingewaard. ,,We verwachten morgen meer duidelijkheid.’’