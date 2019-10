Steeds minder keus bij kopen woning in Achterhoek

Afvalbe­drijf leert kinderen scheiden in eigen klaslokaal

11 oktober WINTERSWIJK - Ze zijn een jaar of 8, maar je hoeft de leerlingen van groep 6 van de Sint Willibrordusschool uit Groenlo bijna niet te vertellen hoe je afval moet scheiden. Het restant van de kamerplant in de gft-bak, de eierdoos bij het oud papier, de melkpakken in de container met de afkorting pmd.