Steekpartij bij Albert Heijn in Lichtenvoorde: één gewonde, dader(s) nog voortvluchtig

LICHTENVOORDE - Een ruzie tussen meerdere jongeren is vrijdagavond uitgelopen op een steekpartij bij de Albert Heijn aan de Varkensmarkt in Lichtenvoorde. Er is één persoon gewond geraakt en de dader(s) is of zijn nog voortvluchtig.