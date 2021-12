Steekpartij om ‘verkrachting’ in vakantiehuis levert man 5,5 jaar cel op

Man (35) die Maserati ex-baas in brand stak krijgt geen tbs en hoeft cel niet meer in

ARNHEM – Een 35-jarige man uit Etten (Achterhoek) die de Maserati van zijn voormalige werkgever in Doetinchem tweeënhalf jaar geleden midden in de nacht in brand stak, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar.

24 december