Steekpartij op zorgboerderij Wichmond: dader krijgt 30 maanden cel en moet worden behandeld

ZUTPHEN/WICHMOND - De 44-jarige Fred W. die terechtstond voor het neersteken van de 35-jarige eigenares van zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond is veroordeeld tot 30 maanden cel. Daarvan zijn 18 maanden voorwaardelijk, op voorwaarde van een klinische behandeling.

Dat betekent dat Fred W. snel naar de Zutphense kliniek De Boog kan, waar een behandelingsplek voor hem is. Zijn ouders zijn blij dat hij snel weg kan uit de gevangenis in Arnhem, waar hij al acht maanden in voorarrest zit. ,,Hij moet daar echt weg, want het gaat helemaal niet goed met hem in de gevangenis", meldt zijn vader.

W. is veroordeeld voor het steekincident op 24 mei vorig jaar. Hij had 35-jarige vrouw even na middernacht neergestoken en vervolgens zichzelf verwond met het steekwapen, zo bekende hij op de zitting twee weken geleden. W. werd na een klopjacht van de politie en helikopter opgepakt in Vierakker, vlakbij de zorgboerderij.

Autisme

W., een voormalige alcoholverslaafde die lijdt aan een aan autisme verwante stoornis en PTSS, woonde al twee jaar op de zorgboerderij, voor het incident plaatsvond. Hij kon de verleiding van de drank niet weerstaan en ging op de bewuste avond na 12 halve liters bier door het lint.

De advocaat had tijdens de rechtszaak - met succes naar nu blijkt - gepleit voor een veel lagere straf dan de 40 maanden die was geëist, omdat de ernstige omstandigheden in de zorgboerderij hebben geleid tot het incident. ,,Dat hier van alles niet deugde bij Vergeet-mij-nietjes is wel duidelijk geworden uit de inspectierapporten.”

Schadevergoeding