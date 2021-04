Steekpartij tussen Roemenen in Winterswijk: man (55) gewond, twee landgenoten opgepakt

Dat meldt de politie, die de twee Roemenen heeft kunnen opsporen op aanwijzen van het slachtoffer.



De politie kreeg vlak voor vier uur melding van de steekpartij in het centrum. Agenten troffen daar de gewonde Roemeen, die een oppervlakkige snijwond bleek te hebben. Hij is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.



Even later konden twee eveneens Roemeense mannen worden opgepakt bij Kotten, waar ze heen waren gereden in een auto. Of bij hen een steekwapen is aangetroffen, wil de politie in dit stadium van het onderzoek niet zeggen. Hun arrestatie verliep rustig en zonder problemen.