Steenderen wil meer klinkers en groen en minder asfalt

VIDEO Nachtelij­ke ongevallen: over de kop op A12 en uit de bocht door modder op weg

8:26 BABBERICH / WEHL - In de vroege ochtend zijn twee ongelukken gebeurd waarbij een bestuurder gewond is geraakt. Een auto die van Oberhausen in de richting van Zevenaar reed op de A12 ter hoogte van Babberich raakte van de weg en ging enkele keren over de kop. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.