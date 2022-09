Steengroevemuseum Winterswijk houdt colleges voor kinderen die van sauriërs houden

Onderkaak van nooit eerder in Nederland gevonden dier ontdekt in Winters­wijk, ruim 200 miljoen jaar oud

WINTERSWIJK - Bij het paleontologisch onderzoek in de steengroeve in Winterswijk is een bijna 50 centimeter lang bot van ruim 200 miljoen jaar oud gevonden. Professor Jelle Reumer spreekt van een unicum. ,,Het vinden van dit bot was een echt eurekamoment.”

10 augustus