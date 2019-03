Steenhouwertjes Jacobstoren krijgen al een baan aangeboden

Het Nieuwe Dijkhuis gaat in de verkoop

6:45 DOETINCHEM - Rijksmonument de Baptistenkapel - beter bekend als Het Nieuwe Dijkhuis - in Doetinchem gaat in de verkoop. De Baptistengemeente, sinds eind jaren 60 eigenaar van het pand aan de Van Nispenstraat in het centrum van de stad, heeft dat besloten omdat er niet genoeg geld is voor onderhoud en renovatie.