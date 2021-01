Steenmarter zorgt voor grote stroomstoring in Achterhoek: 11.000 huishoudens getroffen

De storing werd gemeld om 05.48 uur bij Liander. Rond 07.04 uur was de storing verholpen. Het probleem werd na 7.00 uur opgelost. De oorzaak is een ‘onvoorzien probleem in het verdeelstation’, deelt Liander in een Tweet. Volgens Omroep Gelderland was een steenmarter in een onderstation in Borculo de boosdoener. De steenmarter heeft het niet overleefd.