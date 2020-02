Stekker uit Ronde van de Achterhoek door te weinig politie-inzet

STOKKUM - De Ronde van de Achterhoek is een vroege dood gestorven. Door gebrek aan politiebegeleiding gaat de laatste wielerkoers in de provincie Gelderland niet meer door.

,,Zonder politie kunnen we niets’’, zegt Gerard van Balveren, organisator van de Ronde van de Achterhoek die in augustus de vierde editie zou beleven. ,,De politie heeft twee jaar geleden al gezegd de begeleiding tijdens wielerkoersen in 2020 met vijftig procent in te krimpen. En dat is nu ook gebeurd.’’

De Ronde van de Achterhoek werd ruim drie jaar geleden nieuw leven ingeblazen en ging dwars door de hele regio. In augustus 2019 werd er begonnen in Doetinchem en na 200 kilometer was de finish in Terborg.

,,Bij zo’n grote wedstrijd heb je politiebegeleiding nodig’’, aldus de in Stokkum woonachtige Van Balveren. ,,We hadden vorig jaar twaalf motoren van de politie. We huurden ook ruim tachtig mensen van motorclubs in, maar de politie moet erbij zijn. Zonder hen kan de wedstrijd niet doorgaan. We konden kiezen: stoppen of een rondje om de kerk organiseren, maar dat laatste wilden we niet.’’

Volledig scherm Cees Bol won in 2018 de Ronde van de Achterhoek. Bol is sinds 2019 profrenner bij Team Sunweb. © Theo Kock

Marco Doets is zo de laatste winnaar van de Ronde van de Achterhoek geworden. ,,Wij waren de laatste wegwedstrijd voor amateurs in de provincie Gelderland’’, zegt Van Balveren. ,,Je had ook nog de Parel van de Veluwe, maar die wedstrijd heeft helaas ook al het loodje gelegd.’’

Holland Cup