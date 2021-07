Stel uit Gendringen bestraft voor drugshandel en witwassen: ‘Man lijkt er een criminele levenshouding op na te houden’

Coronabe­smet­tin­gen lopen weer op in Achterhoek: Doetinchem scoort het slechtst en gaat meer controle­ren

20 juli DOETINCHEM - Het aantal bevestigde coronabesmettingen loopt weer op in de Achterhoek. In de acht gemeenten werden de afgelopen 5 dagen bijna 900 nieuwe besmettingen geconstateerd. Doetinchem valt daarbij in negatieve zin op.