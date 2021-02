‘Stel winkels en cafés snel veilig open, voor het te laat is’

Een delegatie van de lokale middenstand, vooral horeca en detailhandel, uit Lichtenvoorde, Groenlo en omgeving bracht die boodschap dinsdag over op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Eerst buiten, door burgemeester Annette Bronsvoort een brandbrief te overhandigen.



Daarna werd de boodschap van de ondernemers ook nog eens toegelicht in een digitale bijeenkomst met het voltallige college van burgemeester en wethouders.

Niet langer redden

,,Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden”, stelt voorzitter Benno Voorhuis in de brief van OndernemersFonds Lichtenvoorde, Groenlose Ondernemers Vereniging en bedrijvenbundeling Hazima. De winkels en horeca in de dorpscentra zitten al te lang dicht, maar Oost Gelre kan dit ondernemerschap helemaal niet missen, stellen ze.



,,Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart in de binnenstad en de leefbaarheid in de wijken en buurtcentra.”



Als ondernemers omvallen, en dat risico is groot, valt ook de dynamiek van hun bedrijven weg. Dat leidt volgens de ondernemersverenigingen ,,tot onherstelbare schade. Het gevolg is (nog) meer leegstand, een onaantrekkelijk centrum en aantasting van de leefbaarheid.”

Het kan veilig

Zo ver hoeft het volgens de drie ondernemersverenigingen niet te komen: ,,Winkelen is veilig te organiseren”, hielden Voorhuis en zijn collega’s de bestuurders van Oost Gelre voor. Op dit moment bewijzen bakkers, slagers, slijters en drogisten al dat ze veilig open kunnen zijn.



,,Winkels zijn doorstroomlocaties en de anderhalve meter afstand is daarbij gewaarborgd. Het is nu tijd om de andere ondernemers ook de deuren weer te laten openen. Opening draagt bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over de beschikbare ruimte.”