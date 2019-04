Stelende broers (22 en 24) gearresteerd in Winterswijk

WINTERSWIJK - Twee broers van 22 en 24 jaar oud uit Winterswijk zijn dinsdag gearresteerd in hun woonplaats. Volgens de politie had het duo kleding, petten en schoenen gestolen uit verschillende (sport)winkels in het centrum van Winterswijk. De gestolen spullen hebben een gezamenlijke waarden van meerdere honderden euro’s.