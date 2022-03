Stemmen in de Liemers: eerst padel en daarna rood potlood, Montferland voorbij opkomstpercentage 20 procent

Het zonnetje schijnt woensdagmorgen in Doesburg. Het is druk op de banen van Tennis + Padel aan de Looiersweg, in het clubgebouw is het rustig en dat valt ietwat tegen. Tennis + Padel is een van de 7 stembureaus in Doesburg en in de eerste twee uur kwamen er 42 mensen stemmen. ,,Hopelijk wordt het straks drukker”, vertelt Jan van den Brink, voorzitter van stembureau 6 in het Hanzestadje.