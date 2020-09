Stemmen op energiezuinig huis: wie verdient titel ‘duurzaamste huis van Gelderland’?

Gespleten CDA-frac­tie Lochem is slecht voor aanzien partij, nieuwe partijvoor­zit­ter Ilse Bruls tracht de boel te lijmen

21 september Er is een crisis gaande binnen het CDA in Lochem. Sinds de terugkeer van oud-lijsttrekker Pieter Bas ter Maat als raadslid is de fractie gespleten. Zijn collega’s weigeren vanwege oud zeer met hem te werken. Partijvoorzitter Harrie Dinkelman ziet geen oplossing en is afgetreden. Interim-voorzitter Ilse Bruls moet van het CDA weer een respectabele partij maken waar Lochemers op willen stemmen.