Stemmen op Europa kan in Winterswijk pal op de grens

In aanwezigheid van raadsleden uit de Duitse buurgemeente Südlohn-Oeding brengen burgemeester Joris Bengevoord, wethouders en raadsleden van Winterswijk daar hun stem uit. Het tijdelijke stembureau past bij de extra aandacht die Winterswijk en de Duitse buren aan de Europese verkiezingen willen geven om het opkomstpercentage te verhogen. Dat bleef in Nederland in 2014 gemiddeld dik onder de 50 procent steken.

Het team van het grens-stembureau bemant ook andere tijdelijke stembureaus. Van 9 tot 10.30 uur zit dat in de Wamelinkhof, van 11 tot 12.30 uur in de Vredense Hof, van 13.30 tot 14.30 uur in school Woold en van 15 tot 16 uur in het verenigingsgebouw in Ratum.