Stemmen tellen met het ‘vier ogen-principe’ in Borculo, en dat tot uiterlijk twee uur vannacht

De verkiezingen zijn een slopend project voor iedereen die eraan meewerkt. Voor de derde dag op rij begint de werkdag om kwart voor zeven ‘s morgens. Om om zeven uur de stembureaus compleet te hebben, waar vanaf half acht kan worden gestemd. Aan het eind van de dag weer zoiets: nadat om negen uur ‘s avonds de stembureaus zijn gesloten, worden de stembussen verzegeld en door medewerkers van de buitendienst van de gemeente naar het gemeentehuis in Borculo vervoerd. Het proces-verbaal van elk stembureau wordt mét de sleutel van de stembus door twee personen naar het gemeentehuis gebracht. Check, double-check.

Quote Niet voor niets hebben we vrijwilli­gers opgeroepen om wandel­schoe­nen aan te doen. Jackie Rietmeier, gemeente Berkelland

Stapel per partij

Om ‘coronatechnisch’ zo veilig mogelijk stemmen te tellen, worden ingevulde stembiljetten per exemplaar door één teller uitgevouwen en vervolgens op een stapel gelegd met andere stemmen op dezelfde partij. De sorteerder loopt terug naar de stapel en sorteert het volgende biljet. „Niet voor niets hebben we vrijwilligers opgeroepen om wandelschoenen aan te doen”, zegt Jackie Rietmeier.

In het bedrijfsrestaurant van de gemeente Berkelland zijn op de tafels zo plekken voor 30 stapels gecreëerd: het aantal partijen waarop in de kieskring Arnhem waaronder Berkelland valt. Heel wat plekken zijn nog stapel-loos. „Je ziet hoe de sorteerders soms nog moeten wennen aan de looproute”, wijst Rietmeijer vanaf de galerij boven. „Coronatechnisch is het zo ingericht dat je elkaar niet tegenkomt in de looppaden.”

Early votes

In de raadszaal worden de stembiljetten van de ‘early votes’ gesorteerd: de stemmen die maandag en dinsdag al zijn uitgebracht. Toen waren van de Berkellandse 29 stembureaus er vier geopend: De Huve in Eibergen, Natuurpark Kronenkamp in Neede, het gemeentehuis in Borculo en De Tapperij in Ruurlo.

Hier wordt geteld volgens het ‘vier ogen-principe’ : één teller kijkt op het stembiljet wat is gestemd en leest dat voor. Zijn of haar collega checkt dit. Er tegenover noteert teller nummer drie de stem en kijkt nummer vier of dit klopt. Hierbij wordt ook al vastgelegd voor welke kandidaat de stemmer het vakje rood heeft gekleurd.

Laptop slechts hulpmiddel

„Gaat iets fout? Zeg dan: stop! Dan bekijken we de laatste opnieuw”, zegt de teller die het team leidt. De laptop waarop per kandidatenlijst wordt bijgehouden hoeveel stemmen zijn uitgebracht, is slechts een hulpmiddel bij veel handwerk. Ook dát is wettelijk zo geregeld.

Woensdagavond zal na het sluiten van de 29 Berkellandse stembureaus per stembureau op dezelfde manier worden gehandeld: stembus open en ondersteboven, en tellen maar. „Ik hoop dat de laatste voorzitters van stembureaus met hun uitslagen hier vannacht tussen één en half twee zijn”, zegt Jackie Rietmeier. „We gaan hier vanavond door tot twee uur. Dan is het mooi geweest en stoppen we. Om de volgende ochtend eventueel verder te gaan.”

Volledig scherm Uitvouwen van stembiljetten in de Berkellandse raadszaal. © Peter Zandee