Stephanie Geldof nieuwe jamkoningin in Neede op Nationale Jammarkt

De nieuwe jamkoningin is in de geschiedenis van Needse jammarkt de tweede geboren buitenlandse in deze rol: ze woont al zeventien jaar in Neede maar stamt uit Izegem tussen Kortrijk en Brugge in België.

Stephanie Geldof is plaatselijk bekend doordat ze basisschoolleerkracht was op de Kardinaal Alfrinkschool. Ze werkt inmiddels in het speciaal onderwijs op SO 't Iemenschoer.

Mireille ter Haar, die vrijdag 30 wordt, is inmiddels moeder geworden, zo meldt ze in een interview in de vorige week huis aan huis verspreide SEN '76-krant.

Na de presentatie van de nieuwe jamkoningin maakte deze samen met de jammarkt-jury een rondgang langs de kramen op de jammarkt.