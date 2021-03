Steriel stemlokaal in vroeger zuiveringsfilter in Neede

NEEDE - Stemmen in Neede kan onder corona-omstandigheden verantwoord. In Natuurpark Kronenkamp is het ontmoetings- en bezoekerscentrum in een vroeger zuiveringsfilter deze week drie dagen een nagenoeg steriel stembureau.

Stembureau-vrijwilliger Henk Wanink komt op een rustig moment even met ontsmettingsmiddel naar de tafel waarachter zijn collega-stembureauleden zitten. Die hebben achter de ruime ‘kuchschermen’ steeds een mondkapje voor én latex handschoenen aan. De strook vóór de schermen, waar bezoekers hun stempas en id onderdoor schuiven, wordt tussendoor schoongemaakt. Net als Wanink na elke stemmer in de stemhokjes doet.

In de vier Berkellandse hoofdkernen Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede kan lokaal ook maandag en dinsdag al worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Woensdag is dé verkiezingsdag, maar met name voor het coronavirus extra kwetsbare kiezers kunnen maandag of dinsdag al op rustiger momenten hun stem uitbrengen. Veel ouderen hebben al eerder per post kunnen stemmen.

Op het complex van de vroegere rioolwaterzuivering in Neede - nu Natuurpark Kronenkamp - kan in een voormalig zuiveringsfilter worden gestemd.

Op de Kronenkamp wordt niets aan het toeval overgelaten. In de hal achter de toegangsdeur wordt direct na het binnenstappen - mét mondkapje - gevraagd of de bezoeker last heeft van klachten die kunnen wijzen op corona. Ook de toestand van huisgenoten en recente positieve testresultaten of quarantainesituatie wordt gecheckt. Nog steeds geschikt? Dan graag nog even de handen ontsmetten en binnen het stembureau afstand houden...

Dat afstand houden is in de praktijk niet moeilijk. Het voormalige zuiveringsfilter is een enorme cirkelvormige ruimte. Tussen de middag staat bij dit stembureau de teller al op 133 stemmers. Die schuiven om de beurt aan bij het loket waar ze hun stempas en ID aanbieden. Een enkeling laat daarbij zijn mondkapje zakken om te tonen dat hij het 'echt’ is, maar bij de gemiddelde kiezer is genoeg te zien om hem of haar positief te herkennen. Bij het volgende 'raam’ krijgt hij of zij een stembiljet en rood potloodje. Dat potloodje mag trouwens mee naar huis, in het kader van de hygiëne.

Met 34 deelnemende partijen is het in het stemhokje openvouwen van het stembiljet al een hele ‘handeling’, al is het hokje breed genoeg. Voor wie twijfelt over hóe hij of zij met het potlood een vakje moet roodmaken óf juist alles blanco laat, hangt uitleg op de achterwand. Net als een tekst over ieders 'stemgeheim'. Want in ons selfie- en social mediatijdperk voelt menigeen zich geroepen om te laten zien wat ‘ie heeft gedaan. Maar dat hóeft nadrukkelijk niet.

Op deze ‘extra’ stemdag voor corona-risicogroepen lijkt het in Neede geen issue. Mobieltjes blijven in de zak, en stemmers verlaten Het Filter via de achteruitgang. Een rood potloodje rijker om later nog eens terug te denken aan dit historische moment.

Stempas en ID onder het 'raampje' door, het mondkapje mag normaalgesproken gewoon op zijn plek blijven.