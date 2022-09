Sterk deelnemersveld voor jubilerende Kramp Run: Nederlandse, Belgische én Afrikaanse toppers aan de start

Digitaal collecte­ren in Borculo: ‘QR-code voor collecte te lastig? Stuur dan een whatsappje!’

BORCULO - De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding is dit jaar digitaal: collectanten hebben geen collectebus bij zich waar contant geld in kan, maar een bordje met een QR-code erop. Voor minder digitaal ingestelde mensen is dat een probleem, ervaren collectanten. In Borculo probeert Jaime Lebbink, die er samen met Sharon Dekker de collecte lokaal organiseert, Borculoërs met whatsappjes tegemoet te komen.

7 september