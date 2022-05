Sterk Techniek op Staring College: van ‘droog oefenen’ met holobril tot de berg af in een zeepkist

met video Theater Astoria in oude luister hersteld: ‘We hebben het van de sloop gered’

WINTERSWIJK - Op het nippertje is Theater Astoria in Winterswijk ontsnapt aan de sloophamer. Eigenaren Marianne en Eddy de Vries hebben het art deco gebouw uit 1925 volledig in oude luister hersteld. Een levenswerk dat ruim 25 jaar in beslag heeft genomen.

