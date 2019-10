Sterkste daling WW in Achterhoek

Ook in verhouding tot de beroepsbevolking ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek lager dan landelijk. Dit is een indicatie voor de lage werkloosheid in de regio. In de Achterhoek daalt het aantal WW 'ers sterker dan gemiddeld in Nederland. Eind september telde de Achterhoek 3.277 mensen met een WW-uitkering. Dat zijn er 842 minder dan een jaar geleden, wat volgens het UWV een daling betekent van 20,4 procent. Landelijk lag de daling op 14,7 procent.