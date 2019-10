Sterkste daling WW in Achterhoek

EIBERGEN/WINTERSWIJK - De afgelopen 12 maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 20,4% sterker dan landelijk. Het was zelfs de sterkste daling van alle 35 arbeidsmarktregio’s. Dat heeft het UWV donderdagmiddag gemeld.

Ook in verhouding tot de beroepsbevolking ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek lager dan landelijk. Dit is een indicatie voor de lage werkloosheid in de regio. In de Achterhoek daalt WW sterker dan gemiddeld in Nederland

Eind september telde de Achterhoek 3.277 WW-uitkeringen. Dat zijn er 842 minder dan een jaar geleden, wat een daling betekent van 20,4%. Daarmee daalde de WW in de Achterhoek sterker dan landelijk (14,7%). En ook sterker dan in andere arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Bouw

Het aantal WW-uitkeringen daalde in alle sectoren. In de detailhandel, bij uitzendbedrijven, in overige commerciële dienstverlening en in zorg & welzijn waren de dalingen het grootst als het gaat om absolute aantallen. Het sterkst, in procenten, was de daling met 43% in de bouw.

De Achterhoek doet het ook goed wat betreft het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind september lag dat percentage op 2,1%, wat lager is dan landelijk (2,6%) en ook lager dan gemiddeld voor Gelderland (2,4%).

Binnen de provincie ligt het WW-percentage met 1,9% het laagst in de arbeidsmarktregio FoodValley: het gebied in de Gelderse Vallei waar acht gemeenten samenwerken onder de naam FoodValley.

Analyse