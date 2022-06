Sterkste mannen terug in de Achterhoek: ‘Ze eten 10.000 calorieën per dag’

DOETINCHEM - De Strongman Champions League is terug in de Achterhoek. Na een lange coronapauze komen sterke mannen uit de hele wereld zaterdag aan de start in Doetinchem.

Organisator Paul Rabelink, eigenaar van sportschool in Physique in Terborg, is er druk mee. ,,Ja, want ik heb twee afzeggingen. Travis Ortmayer uit Amerika is geblesseerd en Gerrit van Staden uit Zuid-Afrika krijgt geen visum. Gelukkig zijn we er in geslaagd twee goede vervangers te krijgen.”



Veertien mastodonten staan zaterdagmiddag om 13.00 uur opgesteld voor het gemeentehuis in Doetinchem. Zes onderdelen moeten de sterke mannen afwerken.

Vrachtwagen trekken

Ze beginnen met ‘Truck Pull’, een vrachtwagen zo ver mogelijk van de plek trekken. ,,Ik heb dat zelf ooit eens gedaan als proef op het Simonsplein in Doetinchem”, zegt Rabelink. ,,Toen heb ik een vrachtwagen van zeventien ton veertig meter verplaatst. Ik heb het moeten bekopen met een liesbreuk en gesprongen aderen in mijn ogen. Het is immens zwaar.”

Tot de deelnemers behoort de Nederlander Kelvin de Ruiter. Hij werd vorig jaar in Turkije voor de eerste keer wereldkampioen. De Ruiter weegt 166 kilo, schoon aan de haak. ,,We hebben ook Sean O’Hagan uit Ierland”, aldus Rabelink. ,,Die weegt 200 kilo.”

Alle atleten verblijven vier dagen in hotel Kernwasser Wunderland in het Duitse Kalkar en daar is Rabelink blij mee. ,,Dat is een geweldige sponsor voor ons. Daar hebben die mannen gelukkig all inclusive, dus kunnen ze eten wat ze willen. Ze hebben zeker 10.000 calorieën per dag nodig.”

Operazangeres

De wedstrijd in Doetinchem wordt zaterdag om 13.00 uur geopend door operazangeres Monique Boland uit Gaanderen. ,,Een vrouw met een gouden stem”, zegt Rabelink. ,,Het wordt echt een prachtige opening. Daarna begint de wedstrijd.”

Tegen 17.30 uur is de prijsuitreiking. Rabelink: ,,We verwachten veel publiek, want de locatie is ook top. Aan de achterkant van het gemeentehuis is de zaterdagmarkt en wij hebben aan de voorkant de wedstrijd.”