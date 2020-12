Sterren Stralen-kaarten voor ‘dubbel licht’

Column Toeslagen­af­fai­re: Of ik maar even 10.000 euro wilde terugbeta­len? Dacht het niet!

8:35 Daar lag-ie dan op de deurmat: de enveloppe van de belastingdienst. Nu krijg ik wel vaker fanmail van de overheid, maar deze brief kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Het was in 2014. We kwamen net terug van een fijne vakantie met de kinderen. Brieven van de belastingdienst open je dan het eerst. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, want het vakantiegevoel was meteen verdwenen.