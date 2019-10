Sterrenpalet- en Marienschule-leerlingen spelen samen in kader buurtaal-project

‘Wie heißt du?’ Ofwel: ‘Hoe heet jij?’ Heißt is voor Nederlandse kinderen best lastig uit te spreken, door die ringel-s met de klank sz. En ook ‘ei’ uitspreken als ‘ai’ is spannend. Omgekeerd staren de Vredense kinderen op de Nederlandse ‘ij’, want die klinkt zo raar. En dan ‘oe’. Is dat hetzelfde als ‘u’ thuis in Duitsland? Maar niet snel daarna is het ijs gebroken en is het voor buitenstaanders moeilijk te raden wie bij welke school hoort.