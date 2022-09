Stevige wijn uit het rivierengebied

In die laatstgenoemde, ’t Oerlegoed, ontmoeten we wijnboer Leon Masselink op de vroege ochtend. Dat treft, hij heeft wel even tijd voor een gesprek over wijn. Connectie tussen water en wijn is hier de bodem: de rijke, ijzerrijke klei waarop de wijnranken hun best moeten doen maar dan stevig wortelen. „Daar houden de sterkere druivenrassen van, dat levert volle, krachtige wijnen op”, zegt Masselink. „Eens per jaar wat onderhoudskalk erbij, meer is hier niet nodig.”