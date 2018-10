Stichting Achterhoek Toerisme mikt op 'belevingscentrum' in Lochem en Zutphen

In de VVV-panden in Lochem en Zutphen komen volgend jaar zogenaamde ‘’belevingscentra of inspiratiecentra´. Ze zijn mogelijk de eerste van een reeks van dit soort centra dat de komende jaren in de Achterhoek gaat worden gerealiseerd. Initiatiefnemer hiervan is de Stichting Achterhoek Toerisme.