Stichting Laat Kinderen Lachen verrast dit keer Achterhoekse ouderen met een attentie

video Dna bewijst dat wolf eind februari vijf schapen doodde in Emst; totaal aantal dode schapen in 2020 staat al op 75

11:41 De vijf schapen die eind februari werden gedood in het buitengebied van Emst, zijn inderdaad ten prooi gevallen aan een wolf. Dat heeft dna-onderzoek uitgewezen. Welke individuele wolf hier op bezoek is geweest, is nog niet duidelijk. Afgelopen zaterdag werden in Ruurlo ook twee schapen gedood, mogelijk door een wolf.