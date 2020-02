Stichting Mini Manna wil ook supermarkt voor minima in Winterswijk

WINTERSWIJK - De Doetinchemse stichting Mini Manna heeft serieuze plannen voor een supermarkt voor minima in de gemeente Winterswijk. Dat zei directeur Steven Kroon vrijdag op een symposium van de PvdA in Winterswijk.

In Doetinchem en Ulft zijn al supermarkten voor minima, waar mensen met een uitkering voor weinig geld hun boodschappen kunnen doen. Deze winkels zijn gecombineerd met een kringloopwinkel en werkervaringsplaatsen, vertelt Steven Kroon. ,,Dit model werkt erg goed en er blijkt in Winterswijk ook behoefte aan te zijn. We worden in ieder geval met open armen ontvangen. Niet alleen door de gemeente, maar ook door een groep ervaringsdeskundigen, mensen die zelf in armoede leven.”

Voedselbank

Het concept van Mini Manna is geen concurrent van de Voedselbank Oost Achterhoek. ,,Het is er een aanvulling op. De voedselpakketten van de voedselbank zijn gratis, bij ons moeten mensen een klein bedrag per product betalen. En bij ons kunnen ze dagelijks terecht, terwijl de uitdeling van de pakketten een keer per week is,” somt Kroon de verschillen op.

Mini Manna koopt de producten goedkoop in bij Jumbo en legt het met 25 tot 50 procent verlies in de eigen supermarkt. ,,Het verlies dat we daarmee draaien, wordt opgevangen door de winst die we maken in de kringloopwinkel. Zo draaien de winkels in Doetinchem en Ulft quitte.”

Enthousiast

Wethouder Elvira Schepers staat erg positief tegenover het initiatief. ,,Het concept van Mina Manna heeft zich in de praktijk bewezen. Het zou voor Winterswijk een aanwinst zijn. Ik ben wezen kijken in Ulft en ben er erg enthousiast over.”

Kroon heeft nog geen pand op het oog waar Mini Manna zich zou kunnen vestigen. Hij hoopt de komende maanden snel meer duidelijkheid te krijgen. ,,En dan kan het snel gaan. In Ulft hadden we het met driekwart jaar voor elkaar.” Mini Manna in Doetinchem bestaat 13 jaar, in Ulft 4 jaar.

Kapper en kleermaker

Uit een enquête van leerlingen van het Graafschap College is gebleken dat er naast een supermarkt voor minima in Winterswijk ook behoefte is aan een goedkope kapper, kleermaker en een oudereninloop.