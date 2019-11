Stikstof treft álle natuur in Oost-Nederland

Resten gevonden in bos bij Winters­wijk; politie denkt aan mysterieus verdwenen hond Sacha

16:39 WINTERSWIJK - In het bos nabij de Kievitsweg in Winterswijk zijn dierlijke resten gevonden. De politie vermoedt dat deze wel eens van Sacha kunnen zijn; de hond die in juli onder verdachte omstandigheden verdween.