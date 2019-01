Stillevens van Louise te Poele zijn geboren uit liefdesverdriet

,,Hoe ik er ooit mee ben begonnen? Dat was in 2012. Ik had liefdesverdriet. Mijn relatie was net stuk gelopen. Waar word ik vrolijk van, vroeg ik me af, want ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Ik ging terug naar mijn kindertijd. Als meisje maakte ik altijd overal altaartjes van. Ik had mijn kamer eens helemaal omgebouwd tot etalage. Misschien moet ik daar wat mee, dacht ik. Een vriend van mij had veel opgezette vogels die ik kon lenen. Ik zette ze in mijn studio onder een lamp en dacht wow! Net een schilderij! Zo is het ontstaan.”



Tot dan had ze vooral veel mensen gefotografeerd. Ze was in 2008 aan de Arnhemse kunstacademie afgestudeerd met een project dat Farmers heette. Bewerkte foto's van boeren uit haar geboortedorp Lievelde. ,,Ik was gevraagd door een buurvrouw van mijn ouders die wist dat ik fotografeerde. Of ik hun 50-jarig huwelijksfeest wilde vastleggen. Ik heb het gedaan op voorwaarde dat ik de foto's mocht gebruiken voor mijn afstuderen.” De foto's van de rauwe boerenhoofden kregen een lange nabewerking, waardoor een nog krachtiger beeld ontstond. Tanden werden donkerder, de rimpels extra aangezet en het rood van de wangen feller gemaakt.