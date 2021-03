Stoel-to-go actie in Winterswijk heeft succes: ‘Wat ons betreft kunnen de terrassen weer open’

De ludieke stoel-to-go actie paste in de landelijke protestactie van de horeca. ,,Door mensen op stoelen op het plein te laten zitten is het des te schrijnender te zien dat de terrassen nog leeg moeten blijven”, zeggen eigenaren Nicol van der Heide en Tobie Spellbrink.

Gemoedelijke sfeer

Verspreid over de middag maakten zeker honderd mensen gebruikt van de mogelijkheid een koffie of een snack te bestellen met een stoel erbij. ,,De sfeer was heel gemoedelijk, lekker zonnetje erbij, iedereen hield zich aan de 1,5 meter afstand. Mensen raakten met elkaar aan de praat. Het gevoel was als vanouds. We hebben laten zien dat de terrassen prima open kunnen.”

Dat vinden ook de gasten die op de actie afkwamen. Daniela Glandrup wilde de eigenaren van de LammeBijHillen een hart onder de riem steken en nuttigde met haar man een frikandel op de uitgedeelde stoelen: ,,Ik ben er helemaal voor om de horeca weer te openen. Juist door de terrassen te openen voorkom je dat mensen gaan klitten.”

Want het is een erg armoedig gezicht dat mensen nu met hun ijsje, visje of patatje op de stoeprand bij de kerk zitten. Soms op minder dan 1,5 meter afstand. ,,Laten ze toch lekker bij ons op de terrassen komen”, aldus Van der Heide. ,,Dat is veiliger en beter voor ons als horeca-ondernemers.”

Volledig scherm Veel mensen maakten gebruik van de stoel die ze bij de bestelde koffie of snackt te leen kregen. © Jan Ruland van den Brink

Dichte deuren eisen hun tol

De eigenaren van de LammeBijHillen zijn het helemaal zat dat ze nu alweer een half jaar dicht zitten. In de zomer vorig jaar hadden ze ondanks de beperkingen nog aardig wat omzet. Maar de dichte deuren van de afgelopen zes maanden beginnen hun tol te eisen. ,,De horeca wordt volledig buitenspel gezet. En waarom?”, zegt Nicol van der Heide.

Het uitdelen van de stoelen had ze bedacht, nadat ze meerdere keren haar stoelen van het plein moest ophalen. De stoelen staan achter een hek opgeslagen in een steeg naast de zaak. ,,Maar mensen zijn zo brutaal om ze gewoon mee te pakken. Hiernaast bij de café-restaurant Revolutie gaan ze gewoon op de houten banken op het terras zitten. Hun broodje opeten dat ze elders hebben gehaald. Nou ja, dat is toch te zot voor woorden!”

Controle van agenten

Agenten kwamen voortdurend een kijkje nemen om te controleren of de actie niet uit de hand zou lopen. Maar dat was niet het geval. De actie was van tevoren keurig aangemeld. Evenals de korte demonstratie van de Winterswijkse Brigitte Voci, die wekelijks op het Museumplein demonstreert tegen de lockdown.

De actie krijgt vandaag een vervolg. Maar in plaats van stoelen gaan ze bij de LammeBijHillen kleedjes uitdelen, waarmee de klanten kunnen picknicken. ,,Of in ieder geval niet op die koude stoeprand bij de kerk hoeven te zitten”, zegt Tobie Spellbrink. ,,Die stoelenactie was eenmalig. We willen niet de grenzen gaan opzoeken en ons gewoon aan de regels houden. Met deze actie wilden we alleen een statement maken dat de terrassen gewoon weer open kunnen.”

Bezoeker Ton Wouters was het helemaal eens met de actie: ,,Ze moeten gewoon weer open. Ze zijn nu genoeg gestraft.”

Volledig scherm Eigenaar Nicol van der Heide met een stoel die ze haar klanten te leen meegaf. © Jan Ruland van den Brink