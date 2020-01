Stoempen in het Bergherbos: dit is de vernieuwde mtb-route

Weggelopen Annabelle (17) uit Eefde sinds maandag vermist

24 januari De 17-jarige Annabelle van Lenthe uit Eefde wordt al sinds maandag vermist. Dat maakte de politie Lochem vrijdagavond bekend. ‘Ze is weggelopen in Eefde en daar ook als laatste gezien’, schrijft de politie in het bericht, ‘het vermoeden is dat ze richting Amsterdam is vertrokken.’