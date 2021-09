Stoepkanten, welk kind kent dat nog? ‘Vroeger deden we alles op straat’

Appie Bosch maakt zich op voor de volgende ronde. De 66-jarige Needenaar is met echtgenoot Fieny en kleinzoon Sem naar Zwembad De Meene in Ruurlo meegekomen om te testen of hij het nog kan. Met korfballen bij het Overschotje heeft Bosch de basis gelegd voor z’n balgevoel. Maar Sem (11) blijkt dan toch een maatje te groot. Hij wint en krijgt een aai over de bol van z’n opa. „Leuk hoor”, zegt Bosch na afloop. „Vroeger deden we alles op straat: van stoeprandje tot tennissen en voetballen. Dat is niet meer te doen met al dat verkeer.”