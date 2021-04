Stolpersteine in Borculo zijn weer goed te lezen, met dank aan groep 8 van de St. Jorisschool

Tijdens een gastles op school vertelde Peter Nieuwenhuis, voorzitter van de stichting Borculo, Beleef de Berkelstad en de Historische Vereniging Borculo, de leerlingen over het Joodse leven in Borculo en de kinderen die werden weggevoerd en niet meer terugkwamen. Zoals de 5-jarige Rita Spanjar, die in 1942 samen met haar ouders in een overvalwagen werd afgevoerd. Toen haar knuffelbeer net voor het instappen viel, smeten SS’ers de knuffel de vrachtwagen in en Rita er even ruw achteraan. Negen dagen later werd het meisje in Auschwitz vermoord.