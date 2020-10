Stoofpotjes drive-through in Ulft: briljant in zijn eenvoud

Weekend­tips in een gedeelte­lij­ke lockdown: Midgetgolf of kleiduif­schie­ten of een online bin­go-avond

16 oktober Vrijdagmiddag, het weekend staat weer voor de deur. Maar we zitten ook weer in een gedeeltelijke lockdown. Nu gezamenlijk winkelen niet meer mag, de horeca gesloten is en we zoveel mogelijk binnen moeten blijven, hier onze tips om het weekend toch door te komen.