Stoom ontsnapt na harde knal uit dak van leerlooierij Vitelco in Lichtenvoorde, geen gevaar voor omgeving

Achterhoek­se liedjes in ‘The Passion’? Geen probleem!

DOETINCHEM - Muziek die binnenkomt is een essentieel onderdeel van The Passion, het tv-spektakel dat komend voorjaar in Doetinchem wordt opgenomen. Zwart wit van Frank Boeijen is een vast onderdeel van de show, maar welke nummers van Achterhoekse artiesten zouden geschikt zijn voor de komende uitvoering?

13 november