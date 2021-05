‘Stop met zonneveldplannen in Oude IJsselstreek, ga eerst in gesprek met bewoners’

Een gewonde bij kop-staartbot­sing op N18 bij Lichten­voor­de

23 mei LICHTENVOORDE - Twee auto’s en een bestelbus met aanhanger zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Europaweg-N18 bij lichtevoorde. Daarbij is één van de bestuurders gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.