Storm van kritiek op oproep om Randstedelingen naar de Achterhoek te lokken: blijf dáár, zeggen inwoners hier

Huizen­markt in Achterhoek ‘behoorlijk’ overspan­nen; dit zijn de duurste en goedkoop­ste woningen

15 januari DOETINCHEM/WINTERSWIJK - ,,Behoorlijk overspannen", zo noemt Tom Schreurs, makelaar van Thoma Enning in Winterswijk, de huizenmarkt in de Achterhoek. Er is volgens hem amper nog aanbod van woningen. Ondertussen stijgen de prijzen, die in één jaar landelijk én op de meeste plekken in deze regio met rond 10 procent omhoog gingen.