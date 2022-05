Storm zorgt voor uitstel van opening natuurbegraafplaats; weerman Vossers neemt plek over van Jan Terlouw

Het leek zo mooi. Jan Terlouw zou de nieuwe Natuurbegraafplaats in het buitengebied van Vorden openen. De weersvoorspellingen waren echter van dien aard, dat de organisatie het niet aandurfde. Harde wind en onweer ligt nog altijd gevoelig in Vorden, na het drama van 2006 waarbij twee mensen het leven lieten nadat plotseling de bliksem was ingeslagen op de aanpalende begraafplaats.

Open dag

Schapenmeer houdt morgen een open dag van 11 tot 16 uur op het ruim 65 hectare grote terrein van de begraafplaats. Daarvan is tien procent bestemd voor natuurbegraven. Rondom het centrale gebouwtje is een kleinschalige informatiemarkt. Elk half uur wordt een rondleiding gegeven over het terrein.



Voor mensen die slecht ter been zijn is een elektrische kar geregeld. Tijdens de rondleiding vertelt een gids over de achtergronden van natuurbegraven en over het terrein.