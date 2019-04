Stormbaan groot succes in Neede

NEEDE - Oranjepop heeft er met het Needs Stormbaankampioenschap een klapper bij, met een lengte van 120 meter. De aftrap wordt gewonnen door een wereldkampioen op de BMX.

Ze hadden het aangekondigd als nieuw en vooral spectaculair onderdeel van Oranjepop: het Needs Stormbaankampioenschap. Daar was geen woord teveel mee gezegd. En met een wereldkampioen BMX als eerste winnaar in de Koningsklasse van de titelstrijd kan de organisatie dik tevreden zijn.

Opwarmertje

Kevin Spanninga uit Goor is in volle voorbereiding op het BMX-seizoen en meldde zich zaterdag ‘voor de lol’ voor de stormbaanrun op de Oranjelaan. Thuis bij zijn vriendin Aniek Geerdink in Noordijk kwam er een filmpje voorbij van de 120 meter lange stormbaan als opwarmertje voor Oranjepop tijdens Koningsdag. ,,De hele familie zit erbij en dan weet je hoe dat gaat.” Hij maakt de borst nat.

Geheel tegen zijn natuur raakt Spanninga tijdens het BMX-seizoen op een festivalterrein verzeild. ,,Het is als grap begonnen en eenmaal bij de inschrijving waren onze namen al genoteerd. Toen was er geen weg meer terug.”

Bij de muziekkoepel is het dan al de hele morgen gezellig druk. De rook van het broodjes bakken met de scouting waait over het veld en mensen eten frites met mayo uit een puntzak van de patattruck. In de roze tent probeert goochelaar Alex de zon tevoorschijn te toveren, maar dat wil nog niet zo vlotten.

Stormbaan

Ook Neede moet het doen met een kille en bij vlagen natte Koningsdag. Of de animo voor de stormbaan er onder leidt, kan begeleider Pim Wegdam moeilijk zeggen. Het is immers pas de eerste keer. ,,De eerste categorie van 4 tot 8 jaar telde 50 kinderen, voor de tweede categorie van 9- 12 jaar hadden zich ruim 60 deelnemers ingeschreven. Dat zijn aantallen waar zeer tevreden mee zijn. Dat geldt ook voor oudere categorieën.”

Het indrukwekkende, opblaasbare gevaarte neemt een groot deel van de Oranjelaan. Het is nog een hele toer om het eind te halen. Collin en zijn zusje Melissa klauteren, springen, rennen en kruipen van het ene naar het andere deel en halverwege krijgen kunnen ze de toegestoken hand van Rutger Bos pakken die ze over de helling trekt. ,,Voor de kleinsten is dit te steil. Daar komen ze zonder een beetje hulp niet overheen.’’

Daan Klein Nijenhuis is de snelste in de groep tot 8 jaar en wint 4 vrijkaarten voor Avonturenpark Hellendoorn. En Olle Smit gaat er met de PlayStation in de groep tot 16 jaar vandoor. Aan het begin van de avond maken de volwassen hun opwachting.