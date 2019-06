Stormchasers vandaag en morgen ‘op jacht’ in de Achterhoek: ‘Onweer, hagel en zware windstoten’

Samen met Erwin Klein stapte Harmsen zondagavond de auto in, wetende dat het zou gaan spoken in de lucht. Eerst begaven ze zich in het buitengebied van Kilder en Ruurlo, om daarna meer succes te hebben bij de Benninkmolen in Doetinchem.



,,De activiteit van het onweer was heel wisselen. Maar uiteindelijk waren we op het juiste moment op de juiste plek. Ik ben heel tevreden met het resultaat.”