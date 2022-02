Stormen voorbij: gekkenhuis bij dakpannenhandel en boomzagers zijn drukker dan ooit

Een vrije avond zit er deze week niet in voor Max van Dijk. Met zijn collega’s is hij in de Achterhoek druk met het snoeien en verwijderen van omgevallen bomen. ,,De meldingen blijven binnenlopen.”



Ook Henri Prinsen verveelt zich niet. Hij handelt in dakpannen en vooral zaterdag was het een gekkenhuis bij zijn bedrijf in Bredevoort. ,,Het was extreem. Mensen belden vanuit alle hoeken op voor dakpannen”, zegt de eigenaar van dakpannenhandel ’t Olde Bouwhuis.



Door de storm viel de afgelopen dagen dan ook menig dakpan van het dak. ,,De wind kan eronder slaan. Als er eenmaal een beginnetje is, dan gaan de anderen ook sneller”, weet Bouwhuis.