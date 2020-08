Straatartiesten op de bonnefooi naar Eibergen: ‘Het is een rare zomer’

De nieuwe organisatie wil in Eibergen meer leven in de brouwerij. „We hebben geen geld, maar wel ideeën”, aldus het werkgroeplid Raph Schouten iets voor twee uur zaterdagmiddag. Op dat moment is Mobil & Voorsluis bijna gereed om aan een voorstelling te beginnen. Mobil & Voorsluis wordt gevormd door het echtpaar Merel Voorsluis en Aat Dirks. Ze zijn met hun gele bus en twee kinderen naar Eibergen afgereisd. „In de bus kunnen we ook slapen. We waren al eerder in Eibergen voor een optreden op een camping”, zegt Dirks.