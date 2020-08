Straattheater en live-muziek zorgen voor sfeer in centrum Eibergen

Ruim 400 jaar oude bedelbrief over verwoesten­de Lochemse brand ontdekt in Zeeland: ‘We gaan op zoek naar meer’

13:00 Een enorme brand legde Lochem in 1615 vrijwel volledig in de as. Van de ruim 150 huizen bleven er slechts twee overeind. Vooraanstaande Lochemers verstuurden destijds zogeheten ‘bedelbrieven’ aan alle Nederlandse gewesten om zo geld bij elkaar te krijgen voor de wederopbouw van de stad. Een van die brieven is onlangs opgedoken in het Zeeuws Archief in Middelburg.