Straatverlichting Borculo: Van brexit tot Lucky Luke en de Daltons

De actualiteit tegenover sprookjes, stripfiguren en vreemde vogels; de creativiteit van de deelnemers aan de lichtroute kent geen grenzen. Boris Johnson met zijn brexit, windmolens voor duurzame energie en smeltend poolijs, het zijn grote installaties, die soms met hergebruik van materialen in elkaar zijn gezet. Lucky Luke met zijn eeuwige rivalen de Daltons en zijn onafscheidelijke paard. Jan, Jans en de kinderen met vrienden en familieleden, alles uitgezaagd en in voortuinen geplaatst. Wilde beesten in de speeltuin, Nederlandse kunstenaars gekopieerd door scholieren en spoken in het Hambroek.

Volledig scherm Lucky Luke en vrienden langs de Beukenlaan. © Annina Romita

Sfeervolle taferelen rondom een Berkelzomp of de overdekte Berkelbruggen die er niet komen, maar ook een complete camping onder het motto Oost west thuis best. Aan de Kooweide lijken ze twee vliegen in één klap lijkt te willen slaan, het thema is hier kerst, compleet met nepsneeuw in de heggen. Daar kunnen ze de versiering gerust nog een tijdje laten hangen.

Volledig scherm De kwestie rond de overdekte bruggen in beeld gebracht aan de Warmelinkshof. © Annina Romita

De Nobelprijs zullen ze niet winnen, maar het kan bijna niet anders dat de Nobelstraat met Nobelia in de prijzen valt. Deze buurtbewoners hebben zich wel heel erg ingespannen om hun straat een sprookjesachtige aanblik te geven. Trollen, kabouters, paddenstoelenhuisjes, ridders en een groot kasteel compleet met gracht, elfjes en feeën, alles tot in detail uitgevoerd.

Maar hoe je het ook wendt of keert en hoe mooi de grote installaties vaak ook zijn, de kracht van een verlichte straat blijkt nog steeds in herhaling te zitten. Straten waarlangs tientallen min of meer dezelfde verlichte zuilen staan, meestal in thema, leveren in het donker een feeëriek beeld op. De vlinders in de Morsmanshof - delicaat - de LP’s en cd met discolicht langs de Lochemseweg - vrolijk - de Banninkskamp omgetoverd in Route 66 en de Spoorstraat veranderd in Abbey Road. Enzovoorts.

Volledig scherm Aan het strand in de Heer Rudolfstraat. © Annina Romita