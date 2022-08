Straatvolleybaltoernooi en Tropical Night: traditionele aftrap SEN-feesten opgepakt

Sinds mensenheugenis warmen Needenaren zich met deze activiteiten bij de bruine kroeg op voor wat komen gaat. Zijn voorgangers deden het al, Vreeman zette de programma voort. Om 14.00 uur gaan de tent en het café open. De caféhouder dubt dezer dagen nog wel even wat hij met de tent moet doen. „Het wordt aan het einde van de week tropisch heet. Is het dan nodig dat je in de openlucht een dak boven je hoofd hebt? Aan de andere kant voelt het ook knusser als je in een tent staat. Bovendien wil de band sowieso overdekt staan.”

Die band is de formatie LEAD, met onder anderen bekende Needse muzikanten. „We zetten een biercaroussel op straat en er wordt uiteraard geheel in stijl van de Tropical Night een coctailbar geplaatst.” De reacties vanuit het dorp zijn talrijk, meldt Vreeman. „Alles lijkt genormaliseerd na corona, maar er zijn nog steeds evenementen die voor het eerst na twee jaar worden opgepakt. Daar is deze aftrap van de SEN-feesten er een van. De aanmeldingen stroomden na opening van de inschrijving achter elkaar binnen. Dat zegt genoeg over hoeveel zin men weer in dit feestje heeft.”